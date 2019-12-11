бизнес услуги,

оптовая торговля и дистрибуция,

розничная торговля,

производство,

транспортная логистика,

финансовые организации,

телекоммуникация,

стартапы,

туризм и другие.

Под требования закона попадают компании из любой отрасли:Особое внимание уделяется международным организациям, у которых есть передача данных за рубеж.Попасть под требования закона могут бюджетные организации, частные компании и предприниматели, обрабатывающие персональные данные физических лиц (например, работников, клиентов). Если вы трудоустраиваете людей в свою организацию на работу, или у вашей компании есть форма заявок или форма подписки на сайте, или для регистрации на вашем сервисе нужно заполнить форму с данными, то вы также попадаете под требования закона о персональных данных.