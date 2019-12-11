Комплексный аудит системы защиты персональных данных
Проверка защиты персональных данных в организации
на соответствие требованиям ФЗ №152-ФЗ
«О персональных данных»
Узнайте о будущих визитах контрольно-надзорных органов, чтобы быть готовым
Кому подходит аудит
на соответствие требованиям 152-ФЗ
- бизнес услуги,
- оптовая торговля и дистрибуция,
- розничная торговля,
- производство,
- транспортная логистика,
- финансовые организации,
- телекоммуникация,
- стартапы,
- туризм и другие.
Попасть под требования закона могут бюджетные организации, частные компании и предприниматели, обрабатывающие персональные данные физических лиц (например, работников, клиентов). Если вы трудоустраиваете людей в свою организацию на работу, или у вашей компании есть форма заявок или форма подписки на сайте, или для регистрации на вашем сервисе нужно заполнить форму с данными, то вы также попадаете под требования закона о персональных данных.
В услугу "Комплексный аудит по 152-ФЗ" входит:
Определение границ зоны обработки ПД.
Определение целей обработки ПД.
Определение характеристик системы ПД.
Составление рекомендаций по документации.
Проверка обработки персональных данных.
Проверка защиты персональных данных.
По результатам экспертизы Вы получите:
План работ
План работ по созданию или улучшению Вашей системы защиты персональных данных
Точные сроки
Определим сроки реализации для каждого
из этапов по работе с документацией по обработке персональных данных.
Расчет стоимости
Подготовим предварительный расчет стоимости услуг и предоставим сформированное коммерческое предложение специально для Вашей организации
Схему НПА
Мы разработаем схему НПА для формирования документации по ПД конкретно для Вашей организации. С полным списком НПА Вы можете ознакомиться тут
Что изменилось в 152-ФЗ "О персональных данных" в 2019 году (актуально на 2020 год)
Проверка обработки персональных данных
Документами по защите персональных данных
Локальными актами, принятыми по 152-ФЗ
Принятыми оператором ПДн меры по ч.1 чт.18.1 ФЗ-152
Ответственность за несоблюдение требований 152-ФЗ
Уголовная
Статья 137 УК РФ.
Штраф до 200 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 2х лет.
Административная
Статья 13.11, 13.12, 19.5 КоАП РФ.
Штраф от 335000р. или лишение свободы на срок до 2х лет.
Гражданская
Статья 17, Статья 24 № 152-ФЗ.
Возмещение морального вреда по решению суда.
Блокировка
Сайта, мобильного сервиса
и других информационных инструментов.
Дополнительно об услуге по защите персональных данных
Имея опыт оказания услуг по персональным данным (сопровождению и подготовке мер по обеспечению защиты персональных данных) наши юристы выполнят анализ разработанной документации на соответствие ст. 18.1 и ст. 19 (юридическая экспертиза состава и содержания организационно-распорядительной документации в части обработки и защиты персональных данных) 152 ФЗ "О персональных данных".
Предоставляя услуги по защите персональных данных, мы определяем объем обработки ПД, чтобы не допустить возможные риски для организации.
По запросу, команда "ПД Мастера"выполняет экспертизу технических мер защиты на соответствие ст. 19 (анализ защищенности информационных систем персональных данных).
С другими услугами по проверке защиты персональных данных можно ознакомиться здесь.
Чтобы начать проверку персональных данных: скачайте и заполните анкету персональных данных: Анкета персональных данных действительна в течении срока хранения личного дела сотрудника.